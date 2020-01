Un policier belge a été inculpé pour homicide involontaire pour avoir causé une blessure involontaire ayant entraîné la mort d’une fillette de deux ans. Une blessure causée par un tir de son arme à feu. L’information livrée d’abord par l’AFP, a été par la suite confirmée ce jeudi par l’avocat du policier.

Les faits

Nous sommes en 2018. Dans la nuit du 16 au 17 mai sur une autoroute de la Wallonie, au Sud de Bruxelles, une camionnette roule à vive allure. Une camionnette avec à son bord une trentaine de migrants originaires du Kurdistan irakien. Une camionnette prise en chasse par une voiture de police qui essaie de les arrêter. Le chauffeur fait la sourde oreille, bien décidé à ne pas s’arrêter.

L’un des policiers dégaine son arme et tire. Il explique avoir tiré en visant le “pneu avant gauche”. Mais son tir sera déviée vers l’habitacle à cause d’un brusque coup de volant de son collègue qui conduisait. La balle ira terminer sa course par un malheur. La balle atteindra dans l’habitacle la petite enfant de deux ans qui était dans les bras de sa maman. Une nuit fatale pour cette enfant de deux ans dont le prénom est Mawda.

Un homme anéanti

L’enfant mourra quelques minutes plus tard dans l’ambulance qui l’emmenait aux urgences. Le policier venait ainsi de se rendre coupable d’une bavure policière qui changera sa vie. Son avocat le décrit comme un homme « anéanti » et espère le procès de son client qui est toujours libre de ses mouvements pour la fin de cette année.



Le chauffeur de la camionnette ainsi que le passeur ont été retrouvés et sont en détention provisoire en Belgique. Ils seront inculpés pour «entrave méchante à la circulation avec la circonstance aggravante du décès» et «rébellion armée». Les clandestins sont tous des kurdes d’Irak désireux de tenter leur chance en Europe. L’aventure aura tourné court pour les parents de la petite Mawda.