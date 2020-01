Lors de la séance plénière du parlement béninois tenue ce jeudi 16 janvier 2020, le député Rachidi Gbadamassi s’est inquiété de la baisse du niveau du débat parlementaire au niveau de la 8è législature. «Le niveau du débat parlementaire a considérablement baissé». C’est l’aveu fait par le député Rachidi Gbadamassi hier lors de la session plénière.

L’élu de la 8è circonscription électorale a suggéré au président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou, d’organiser une formation à l’intention des députés. Ce faisant, les sachant seront invités pour renforcer la connaissance parlementaire des députés de la 8è législature. La réaction de Gbadamassi fait suite à l’intervention de la députée Sèdami Mèdégan.

Selon Rachidi Gbadamassi, sa collègue a méconnu les textes du parlement dans son intervention. Il se réfère à l’article 49. 7 pour montrer à sa jeune collègue sa méconnaissance le règlement intérieur du parlement béninois. Car, cet article relève que «les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l’ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites».

C’est pourquoi, l’ancien maire de la commune de Parakou précise que «l’animation de la vie parlementaire, le débat parlementaire n’a rien à voir avec le niveau intellectuel». Mieux, il estime que «même quand vous êtes agrégé quelque part et vous venez au parlement pour la première fois, vous êtes en première année».

Pour lui le monde intellectuel et celui du parlement sont deux mondes différents. C’est, «deux styles de vie différents, deux techniques différents». Et «ces imperfections parlementaires m’emmènent à penser à une formation de nos députés parce que j’ai compris que depuis un certain moment le niveau parlementaire a considérablement baissé». Au vu de cela, il demande président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou «de mettre les moyens par rapport à la formation des députés».