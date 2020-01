Les ministres des sports et des enseignements, secondaire, technique et de la formation professionnelle ont officiellement procédé au lancement de la rentrée des classes sportives et associations communales. Le lancement de l’édition 2020 des classes sportives a eu lieu hier Mercredi 08 Janvier 2020, sur la pelouse du terrain de sports du Ceg 2 de Ouidah.

Les classes sportives et associations communales sont nées du programme de promotion et de développement des activités sportives (PPDAS). C’est une initiative du gouvernement soutenue et appréciée par le secrétaire général du département de l’Atlantique, Robert Hounsou. Les établissements scolaires et les associations sportives, fait-il savoir, regorgent de talents sportifs cachés qu’il faut dynamiser.

Les entraîneurs de toutes disciplines confondues disposent désormais des mercredi et vendredi après-midi et du weekend pour exercer, afin de permettre d’enregistrer dans une base données les talents, dans toutes les disciplines, a dit le ministre Mahougnon Kakpo, des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Il a par ailleurs rassuré les uns et les autres de sa disponibilité et sa contribution pour la réussite de l’initiative.

Dans une démarche de pédagogue, le ministre des Sports a détaillé point par point le contenu de chaque programme sportif. Les apprenants inscrits dans les différentes disciplines des classes sportives, rappelle Oswald Homéky, auront une note attribuée qui complétera celle de l’éducation physique et sportive (Eps) dans leur classe. « Ceci contribue à les inciter à prendre au sérieux ces disciplines», a annoncé le ministre Homéky.

Précisons que quatre disciplines sportives sont prises en compte dans les classes sportives. Il s’agit de l’athlétisme, du basketball, du football et du handball. La cérémonie a été clôturée par un match de football qui a opposé les classes sportives de Ouidah aux associations sportives communales de Kpomassè.