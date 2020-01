L’assemblée nationale du Bénin veut faire du contrôle de l’action gouvernementale son cheval de bataille en 2020. L’annonce a été faite ce dimanche par le président de la commission des finances et des échanges Gérard Gbénonci sur la radio nationale. Le député de l’Union progressiste Gérard Gbénonci a expliqué sur la radio nationale que l’assemblée nationale va véritable accomplir sa mission de contrôle des entreprises publiques en 2020.

Au cours de son intervention, il a rappelé que dans son discours d’investiture et celui de son dernier rapport d’activité, l’actuel président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou a bien indiqué que «la 8è législature marquera la différence en faisant de son cheval de bataille le contrôle des entreprises publiques». Et elle va s’appuyer essentiellement sur la commission des finances et des échanges.

Selon le député et pour rappel, en dehors des activités classiques, la commission des finances et des échanges a aussi pour prérogative de faire des missions d’enquêtes, d’investigations et de contrôles dans les entreprises publiques et semi-publiques. En dehors de cela, l’assemblée nationale peut confier à cette commission d’autres missions qu’elle juge nécessaire pour lui permettre d’être éclairée.

Le président de la commission des finances reconnait que ce contrôle de l’action gouvernemental n’a pas été fait par cette législature en 2019. Il explique cette situation par le fait que l’actuel parlement ait été installé en mai 2019. En plus, les réformes étaient déjà sur la table et il fallait finir avec elles, de même que les lois issues du dialogue social et la loi des finances exercice 2020.

Et donc, à en croire Gérard Gbénonci, la commission des finances et l’ensemble avec les unités techniques au sein de l’assemblée nationale a déjà presque tracé les plans d’intervention en 2020. Ces plans vont être validés très prochainement et la commission entend être active sur le plan du contrôle in situ que le contrôle a posteriori au sein des entreprises. Mais, «nous avons un programme pour 2020 et vous allez entendre parler de l’assemblée nationale à travers la commission des finances et des échanges». Il a rappelé que le contrôle parlementaire se fait à partir des questions orales et écrites au gouvernement mais aussi à travers des commissions d’enquête parlementaires.

Le député Gérard Gbénonci relève qu’il faille aussi que la gestion de l’assemblée soit aussi contrôlée. Et pour cela, les textes de l’institution sont clairs et même si le règlement intérieur est en cours de révision, il n’y a que des précisions à y apporter pour ce contrôle. Pour lui, il ne reste que la volonté au niveau des groupes parlementaires et les présidents des commissions ponctuelles d’enquêtes.