Les écoles et collèges du Bénin continuent d’enregistrer un nombre croissant de grossesses. Face à l’ampleur des chiffres, les initiatives se multiplient d’où l’organisation d’un concours national de plaidoirie afin de lutter contre le phénomène. Le concours est piloté par l’institut de développement social du Bénin (Ids).

L’Institut de développement social (Ids) en lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Un concours national de plaidoirie est lancé en raison de la flambée des chiffres notamment enregistrés dans plusieurs collèges du Bénin. Sept mille soixante-dix-neuf (7079) cas de grossesses en milieu scolaire ont été enregistrés entre 2016 et 2019, selon les derniers rapports du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Courant l’année scolaire 2017-2018, deux mille neuf cent douze (2912) filles ont contracté une grossesse et mille cent vingt-deux (1122) cas enregistrés au cours de l’année scolaire 2018-2019. A en croire, Nestor Gomènou, président du comité d’organisation, « ces chiffres inquiètent et nécessitent des actions hardies pour une scolarisation sans risque de grossesse des élèves filles. C’est dans ce cadre que l’Ids entreprend des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour un changement de comportement dans la société ».

Le concours s’adresse aux élèves et se déroulera en trois phases : la présélection, la phase départementale et la phase nationale. L’intérêt du concours est d’amener les jeunes à porter eux-mêmes la sensibilisation contre le phénomène, précise Nestor Gomènou. Les sujets choisis par les établissements postulants doivent être en lien avec le thème du concours. Les responsables d’établissements, les autorités nationales à divers niveau, les organisations non gouvernementales, les forces de défense et de sécurité sont appelés à unir les actions et les efforts afin de circonscrire voire éradiquer avec des mesures beaucoup plus coercitives le phénomène.