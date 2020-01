C’est en reconnaissance à sa contribution au rayonnement de l’association pour le développement des communes du Borgou (Adécob), qu’il a présidée que le préfet du département du Borgou a honoré Oumarou Lafia, maire de la commune de Nikki.

La cérémonie de distinction du maire de Nikki, Oumarou Lafia par le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé s’est déroulée Vendredi 24 Janvier 2020. La cérémonie a eu lieu au cours de la première session ordinaire au titre de l’année 2020 du conseil départemental de concertation et de coordination (Cdcc) du Borgou.

Oumarou Lafia, maire de Nikki a présidé l’association pour le développement des communes du Borgou (Adécob) pendant deux ans. Pour les nombreuses actions faites, le préfet du Borgou lui a rendu hommage en présence de ses collègues des sept autres communes du département.

Elu premier responsable de l’association en 2018, Oumarou Lafia grâce à son engouement, a contribué à l’éclosion de l’association aussi bien sur le plan national, régional qu’international. A cet effet, une attestation de reconnaissance lui a été délivrée par l’autorité de tutelle.

Recommandation du Préfet du Borgou

Selon le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, « cette distinction doit également être considérée comme une exhortation à l’endroit de son remplaçant, le maire de Bembèrèkè, Mifoutaou Salihou, à faire mieux que lui. Il a l’obligation de rendre l’association plus dynamique et plus performante ».

Rappelons que le phénomène du mariage des enfants dans le département était au cœur de la première session ordinaire au titre de l’année 2020 du Cdcc du Borgou. Étaient aussi présents à la session, les maires des huit communes du Borgou et leurs adjoints mais aussi et surtout les directeurs des services déconcentrés de l’Etat concernés par la question.