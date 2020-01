Le remplaçant du député Benoît Dégla à la haute cour de Justice connu. A la faveur de la séance plénière tenue Jeudi 30 Janvier 2020 à l’hémicycle à Porto-Novo, les députés de la huitième législature ont désigné leur collègue Jonas Gbènamèto pour siéger à la Haute cour de Justice.

C’est en remplacement au député Benoît Assouan Déglà démissionnaire de son poste de juge à la haute cour de justice que les parlementaires ont procédé Jeudi 30 Janvier à son remplacement.

Lundi 27 Janvier dernier, le dossier avait été examiné en plénière. En effet, selon le rapport fait par la commission des lois, le poste revient de droit au groupe parlementaire Bloc Républicain auquel appartient le député démissionnaire Benoît Dégla.

Le rapport a été adopté à l’unanimité des députés présents et représentés. Après adoption du dit rapport, le député de la 19ème circonscription électorale, Jonas Gbènameto a été désigné par ses collègues. Rappelons que Jonas Gbènamèto a été précédemment directeur général de la poste du Bénin Sa.

L’assemblée nationale, huitième législature avait procédé le 18 Juin 2019 à la désignation de ses représentants à la haute cour de justice. La nouvelle configuration se présente ainsi comme suit : Gildas Agonkan, Badirou Aguèmon et Ernest Mèdéwanou désignés par l’Union progressiste et Adam Bagoudou, Jonas Gbènamèto, Jean Eudes Okoundé désignés par le Bloc républicain.

Composition de la haute juridiction

La haute juridiction est composée de treize membres dont six députés. Il faut rappeler qu’au titre de la composition de la Haute cour de justice, en plus des six députés, il y a les membres de la Cour constitutionnelle à l’exception de son président, (Razacki Amouda Issifou, Moustapha Fassassi, Sylvain Messan Nouwatin, André Katary, Rigobert Adoumènou Azon), mais aussi le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. La Haute cour de justice est présidée par Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué.