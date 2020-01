Le peuple otammari de Natitingou a depuis vendredi 10 Janvier dernier leur tout premier souverain. Le nouveau roi des Otammari a été intronisé lors de la fête des religions endogènes conjointement célébrée avec la fête culturelle et identitaire Otammari, appelée Koutoukou. L’intronisation a été faite en présence des dignitaires, garants de la tradition et adeptes du culte animiste du peuple Otammari de la commune de Natitingou.

Il a nom Okoti Tchadiété Arnaud, il a été fait roi du peuple Otammari de la commune de Natitingou et intronisé Vendredi dernier. Toute la communauté Otammari de Natitingou s’était mobilisée autour du souverain. Louanges, panégyriques, fusaient de toute part.

C’est pour la première fois dans l’histoire que la communauté Otammari de Natitingou a son propre roi. L’intronisation s’est déroulée en présence de l’ancien préfet de l’Atacora Gervais N’da Sékou, du maire de la commune de Natitingou, Eric Pontikamou, de sages et notables de la commune et de plusieurs autres autorités politiques et administratives.

Pour le nouveau roi intronisé, sa majesté Okoti Tchadiété Arnaud, « c’est une première dans l’histoire de notre peuple, avec la grâce de Dieu et au nom des mânes de nos ancêtres on va relever le défi ».

Défis liés entre autres à l’union des fils et filles de la communauté Otammari, à la sauvegarde des acquis cultuels et culturels mais aussi et surtout, à l’accompagnement des autorités locales pour la réussite de la mission confiée au nouveau souverain.