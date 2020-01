L’office du baccalauréat s’active et met les bouchées doubles pour une organisation parfaite de l’examen du Baccalauréat Session de Juin 2020. Annoncé pour fin Janvier 2020, le dépôt des dossiers se poursuit. A 15 jours de la clôture, l’office du baccalauréat procède au ramassage à mi-parcours des dits dossiers.

Un lycée ou un collège d’enseignement général est choisit pour recevoir les dossiers déjà prêts. En effet, l’annonce a été fait à travers un communiqué rendu public et signé du directeur de l’office du baccalauréat, le professeur Alphonse Da Sylva. La note circulaire renseigne sur le programme de ramassage à mi-parcours des dossiers de candidature à l’examen du Baccalauréat session unique de Juin 2020.

Par ailleurs, l’acheminement à mi-parcours a trait aux dossiers qui sont au complet et dont les chefs d’établissements ont acheminé vers les centres départementaux de collectes. Ainsi, dans le département de l’Alibori, le ramassage démarre au collège d’enseignement général de Kandi, le lundi 20 Janvier 2020 et même date dans l’Atacora avec comme centre retenu, le lycée des jeunes filles de Natitingou.

Jeudi 23 et Vendredi 24 Janvier 2020 respectivement au Ceg 1 Allada et au Ceg 1 d’Abomey-Calavi pour le compte du département de l’Atlantique. Dans le Borgou, deux dates. Les 21 et 22 Janvier 2020 au Lycée Mathieu Bouké de Parakou. Jeudi 23 Janvier au Ceg Dassa-Zoumè pour les Collines, Vendredi 24 Janvier au Ceg 1 Aplahoué pour le Couffo, et le Mardi 21 Janvier au Ceg 1 Djougou pour la Donga.

Une date dans le Mono, l’Ouémé et le Plateau. Le ramassage se fera respectivement le Vendredi 24 Janvier au Ceg 1 Lokossa, Mercredi 22 Janvier au Lycée Béhanzin et Mardi 21 Janvier au Ceg 1 Pobè. Enfin, les 22 et 23 Janvier prochain au lycée technique de Bohicon dans le département du Zou. Précisons que le Ceg Sainte Rita est ouvert pour recevoir les dossiers jusqu’à la fin du mois de Janvier, date de clôture des dossiers de candidature pour l’examen du Baccalauréat Session de Juin 2020.