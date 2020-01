Ils sont plusieurs centaines d’«aspirants au métier de l’enseignant » qui ont réussi aussi au test organisé en mai 2019 par l’Etat béninois sous cette dénomination mais qui ne sont pas encore déployés pourtant tout le territoire n’est pas encore couvert. Ils n’espèrent plus grande chose, selon Victorin Gnakadja.

Au micro de Eden Tv ce mardi 7 janvier 2020, Victorin Gnakadja, a évoqué notamment le cas des aspirants non déployés de l’Atlantique dont il fait partie. Ils sont environ 400 non redéployés dans ce département, à l’en croire. Bien qu’étant mis sur une liste d’attente, ils ne croient plus trop à un éventuel déploiement pour le compte de l’année scolaire 2019-2020. « Honnêtement, à l’allure où vont les choses, on n’a vraiment pas grand espoir », affirme cet élève professeur d’anglais.

Peut-être « le vrai miracle de Dieu »

Victorin Gnakadja le dit parce qu’il ne constate aucun « changement dans la manière de faire » de l’autorité ministérielle et d’autres responsables en charge de la gestion de ce dossier. « Nous avons continué à leur adresser des demandes d’audience pour des échanges mais jusque là, c’est sans suite favorable », rapporte-t-il. « C’est ça au fait le problème », ajoute-t-il.

A l’en croire, ses collègues et lui pourraient espérer leur tour de déploiement s’ils constataient de la part des autorités « une volonté de revoir la manière de répartir et de tenir compte de certaines approches proposées », par exemple. «La manière de faire, fait qu’on ne sent pas que notre tour arrive», dit-il. Pour l’instant, ils se remettent à Dieu « espérant le vrai miracle », confie Victorin Gnakadja.