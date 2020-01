Deux grands marchés de la ville capitale, Porto-Novo bientôt reconstruits. Il s’agit du marché Ahouangbo dans le troisième arrondissement et du marché Puando dans le cinquième arrondissement. La remise de site a été faite en début de semaine par le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou. Site confié aux cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable, et aux responsables de l’entreprise « Gétran ».

La construction et la modernisation des marchés est un vaste projet gouvernemental qui s’inscrit dans l’actualisation des infrastructures de bases avec notamment la mise en place de marchés urbains modernes.

Les deux marchés en reconstruction à Porto-Novo, à savoir Ahouangbo et Ouando seront dès leurs finitions, des constructions de type R+1. Ces marchés seront dotés chacun d’infrastructures de bases telles que des locaux pour servir de bureaux pour le personnel de gérance, d’une infirmerie, d’une chambre froide, d’une salle polyvalente, d’un dispositif de panneaux solaires pour l’éclairage et de d’autres conforts.

C’est l’entreprise Gétran qui a en charge la réalisation des travaux. Le délai contractuel pour l’achèvement des travaux est de 15 mois. Joseph Toundo, directeur général de l’entreprise Gétran au nom de ses collaborateurs dit respecter le délai défini. Nous n’aurons plus de hangars dans ces marchés, ont fait savoir les membres de la délégation. L’engagement et la détermination du gouvernement à moderniser les marchés du Bénin est plus que jamais en marche.

Des dispositions seront prises pour le relogement des riverains des deux marchés. D’autres sites seront aussi aménagés pour les accueillir afin de faciliter la réalisation des travaux, a rassuré Emmanuel Zossou, maire de la ville de Porto-Novo.