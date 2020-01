En partenariat avec la Direction général des impôts (DGI) et sous le parrainage du ministère de l’Economie et des finances, l’opérateur de téléphonie mobile Etisalat a lancé, ce lundi 13 janvier au Novotel hôtel de Cotonou, le paiement de la taxe sur véhicule à moteur (TVM) via Moov Money.

Encore une innovation et un soulagement pour les populations du Bénin. Moov Bénin dans son souci d’innover et de rendre la vie facile à ses clients comme à toute la population béninoise a fait un pas de plus dans la digitalisation avec un nouveau service. Désormais, la TMV est en mode ‘’chapchap’’ avec Moov Bénin. Il est possible désormais de payer la taxe sur véhicule à moteur (TVM) directement Moov Money. Deux modes d’opération s’offrent aux abonnés pour le paiement. Selon le directeur général de Etisalat Bénin Omar Nahli, pour bénéficier de ce service, rien de plus simple.

L’abonné doit juste s’assurer de posséder un compte Moov money. Puis, il saisit directement sur son téléphone le code *155#. Ensuite, il entre le chiffre 5 pour l’option ‘’paiement facture’’. Il choisit le chiffre 9 pour ‘’taxe sur véhicule à moteur’’. L’abonné peut ensuite enregistrer tous les véhicules en saisissant simplement leur numéro d’immatriculation dans l’option ‘’2. Lier mes véhicule’’. Il peut vérifier que tous ses véhicules sont bien enregistrés en tapant ‘’1. Mes véhicules’’ ou vérifier s’il a bien payé la TVM pour l’ensemble de ses véhicules en allant sur ‘’3. Vérifier ma TVM’’. Le second mode d’emploi est que l’abonné aille télécharger application ‘’Mobile tax’’ dans play store et suivre les instructions.

Après la liaison du véhicule, l’abonné va suivre les instructions pour effectuer le paiement de sa TVM et valider la transaction avec son code PIN. Il reçoit automatiquement une notification de confirmation du paiement qui tient lieu de reçu. Le directeur général de Etisalat Bénin rassure que comme toujours, l’abonné Moov bénéficie du meilleur du service de payement mobile avec Moov Money qui garantit la sécurité et la rapidité de toutes les transactions. Car, «notre engagement envers nos clients à Moov Bénin est de leur simplifier la vie au moyen des solutions digitales». Et selon Omar Nahli, c’est ce qui justifie un investissement continu dans le développement de Moov Money et des services qu’il offre».

A en croire le Directeur général de la direction général des impôts (DGI) Nicolas Yenoussi, avec ce service de Moov Bénin, les guichets de la DGI ne vont plus enregistrer les longs fils d’attente lorsque les échéances s’approchent. Pour leur part, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances représentant le ministre et le secrétaire général de l’Organisation des conducteurs de taxi-villes ont salué l’opérateur de téléphonie mobile pour cette disponibilité affichée à offrir des facilités aux abonnés.