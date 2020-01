Les élections législatives d’avril 2019 ont semé deuil et angoisse dans les familles au Bénin. Plusieurs personnes ont en effet perdu la vie le jour du scrutin. L’autre événement qui a indigné certains béninois, ce jour-là, c’est la coupure de la connexion internet. Une première au Bénin qui a laissé une lourde facture si l’on ajoute foi à une étude du site top10VPN.com, l’un des sites d’examen de VPN dans le monde.

En effet, selon cette étude qui porte sur l’impact économique des coupures d’internet et de réseaux sociaux sur la planète en 2019, le Bénin a laissé 1, 1 million de dollars filer ce jour-là en coupant la connexion pendant 21 heures. En Fcfa, ce montant est évalué à 650 millions. Mais comment top10VPN a pu dresser la facture de cette coupure d’internet? Selon ses explications, il a juste rassemblé chaque incident national et régional et déterminé la durée des restrictions et utilisé l’outil Cost pour calculer leur impact économique.

Une perte de 2,16 milliards de dollars en Afrique Subsaharienne

Notons que l’outil Cost a été développé par l’Ong de surveillance Internet Netblocks et le groupe de plaidoyer The Internet Society. Il utilise les indicateurs de l’Uit, d’Eurostat, de la Banque mondiale et du recensement américain. Il faut dire que le Bénin n’est pas le seul pays qui a connu ce phénomène en 2019.

La preuve, il se classe 18 e sur les 21 pays recensés par top10VPN. En Afrique, des pays comme le Tchad, le Soudan, l’Algérie, La RD Congo, l’Ethiopie, le Zimbabwe et la Mauritanie occupent le peloton de tête du classement. En somme, en Afrique au sud du Sahara, il y a eu 7 800 heures de blocage d’internet selon l’Agence Ecofin qui a rapporté l’information. La facture est de 2, 16 milliards de dollars.