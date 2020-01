Par la voix du contre amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, les Forces de défense et de sécurité du Bénin ont présentée au président de la République, ce jeudi 9 juin 2020 à Sèmè City, une doléance qui consacrerait la création d’une nouvelle entité. C’est dans leur message de vœux. Talon en a donné une réponse.

« Adoption des textes statutaires encadrant l’exercice des fonctions des personnels appartenant aux différentes forces sur la base des spécificités de chacune d’elles ». C’est le vœu des Forces de défense et de sécurité du Bénin. Ceci voudra dire l’adoption des projets de texte relatifs l’un à la réorganisation des forces armées béninoises et l’autre au nouveau statut devant régir les personnels militaires des forces armées béninoises, à croire le contre amiral Patrick Jean-Baptiste Aho,

L’adoption de ces deux textes « consacrerait la création d’une quatrième entité, la garde nationale et induirait la nécessaire réorganisation des missions des forces armées ainsi que l’amélioration de la gestion de leur personnel», informe le chef d’Etat major des Forces armées béninoises.

La réponse du chef de l’Etat

Pour leur répondre, le chef de l’Etat affirme qu’il connait « parfaitement (leurs) conditions de travail » et sais « qu’elles appellent des améliorations ». «Soyez rassurés que vos préoccupations ont été prises en compte », affirme Patrice Talon. Le président de la République rassure de ce qu’il s’emploiera avec le gouvernement « à tout mettre en œuvre » pour la matérialisation de « toutes les transformations souhaitées pour une réorganisation efficace et efficience des Forces de défense, de sécurité et assimilés ».

Il promet faire « preuve de la plus grande bienveillance pour que l’année 2020 consacre l’adoption du nouveau statut des personnels militaires des Forces armées béninoises à la création de la garde nationale pour mieux répondre aux défis des temps actuels ».