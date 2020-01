La star de la pop music américaine, Beyoncé, lançait en 2016, Ivy Park, une marque de vêtements de sport tendance qu’elle avait nommé du nom de sa fille aîné, Blue Ivy Carter, né le 07 aout 2012. La particularité d’Ivy Park, étant de fournir des vêtements de sport haut de gamme se définissant en diverses styles de tenues de ville ; « sportive, décontractée et élégante » serait le leitmotiv de la marque. Ce vendredi, la star et désormais femme d’affaires lançait en prélude à sa prochaine collection, une édition limitée de la ligne de vêtement crée en partenariat avec Adidas, ‘’Adidas x IVY PARK’’. “

Une avant-première concluante

En avril 2019, ADIDAS, la marque sportive allemande en annonçant son nouveau partenariat avec, « l’une des premières femmes noires à être la seule propriétaire d’une marque d’athlétisme », n’avait pas tari d’éloges pour celle qui était dorénavant une associée à la création, Beyoncé avec sa marque, Ivy Park. Depuis lors, Beyoncé gardait le control créatif de Ivy Park, mais se devait de développer une ligne de vêtements et d’accessoires qui répondraient tant au style impersonnel de la marque « aux trois bandes », qu’à la tendance très fonctionnelle d’Ivy Park. Ainsi combinée une nouvelle ligne de vêtement devait voir le jour, ‘’Adidas x IVY PARK’’.

Et ’Adidas x IVY PARK’’ était né. Alors que l’ouverture de toutes les boutiques en ligne, d’Adidas et d’Ivy Park, était prévue pour le samedi. Mais ce vendredi avait néanmoins débuté le lancement d’une collection en édition limitée. Un lancement fait à grands renforts de publicités via les réseaux sociaux, et des réaménagements du site en ligne de la marque qui pour ’Adidas x IVY PARK’’, avait expressément crée de nouvelles « salles d’attente » et de nouveaux show-rooms où l’on pouvait voir défilé toutes les désignations de la ligne, combinaisons, pantalons cargo, robes asymétriques, manteaux, sweats à capuche, des shorts et bien entendu les traditionnels survêtements, chaussures et autres débardeurs.

Et le succès aurait été immédiat, avec des milliers de fans de la star d’abord et de certains autres curieux, qui sur le compte Instagram de la star venaient témoigner d’avoir dû souffrir en ligne une longue période d’attente avant de pouvoir s’acheter leur modèle. Avec des articles en rupture de stock dès le vendredi comme les chaussures de sport Ivy Park Super Sleek.