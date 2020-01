Cameroun. Yaoundé. Lycée classique de Nkolbisson dans le 7e arrondissement. Classe de 4e espagnol. La leçon de mathématique se déroule dans le calme entier. Le calme avant la tempête car bientôt, cette classe d’élèves mineurs basculera dans l’horreur. Une horreur totale qui verra la mort d’un jeune professeur de mathématique dans l’exercice de sa fonction d’enseignant.

Tout est parti d’une histoire de téléphone portable. Alors que le professeur du nom de Njoni Tchakounte Maurice dispensait son cours de Mathématique, l’élève Bisse Ngosso Brice était plus occupé par son téléphone portable que par l’enseignement du professeur de mathématiques. Ayant remarqué l’occupation de l’apprenant indélicat, le professeur s’est déplacé vers lui pour lui intimer l’ordre de lui remettre le téléphone.

Coupable du pire des meurtres

Le garçon âgé de 15 ans refuse de remettre le téléphone portable. L’enseignant décide alors de le lui prendre par la force. S’ensuit un léger bouleversement. Un moment autour duquel le garçon qui ne veut absolument pas remettre son téléphone, se saisira d’un compas et le plantera dans la poitrine du jeune enseignant. Puis profita des cris et autres, le jeune homme devenu assassin prit la clé des champs.

L’enfant s’enfuit donc, laissant là les témoins de la scène, choqués et dépassés par la tournure des événements. Les secours firent venir des ambulances qui foncèrent vers le CHU. Le jeune enseignant rendit l’âme aussitôt arrivé à l’hôpital. Le jeune responsable de sa mort a d’abord voulu s’enfuir avant d’être retrouvé dans sa maison familiale à Oyomabang à Yaoundé. Arrêté, on le voit là si jeune et d’allure si innocente, mais en vérité coupable du pire des meurtres.