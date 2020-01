En 2018, le Cameroun avait été privé de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en raison de certains détails techniques importants. Retards dans les infrastructures, questions de sécurité avec l’insurrection de Boko Haram et la crise anglophone. Cette fois, le tournoi étant organisé tous les deux ans; celui de 2021 devrait être hébergé par le Cameroun. Mais la compétition qui devrait se tenir courant la période de juin à juillet 2021, pourrait voir sa date avancer.

Obtenir une meilleure audience

Lors de la dernière réunion du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire en Egypte en novembre dernier, il avait été déjà évoquée la possibilité que les dates de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations(CAN) en 2021 reviennent de leur, somme toute très récent, programme d’été, à son précédent créneau de janvier / février. La CAN de 2019 en Egypte et remportée par l’Algérie, avait été la première à se dérouler en juin/juillet. La raison évoquée alors, était que la compétition africaine si elle était maintenue pour la période estivale, pourrait voir son audience fortement concurrencée par la Coupe du Monde des Clubs qui devrait se tenir à la même période en Chine.

Mais ce Mercredi, Narcisse Mouelle Kombile, ministre des Sports et de l’éducation physique (Minsep) du Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN aurait soulevé au cours d’une séance de travail avec les autorités du Football sur le continent ; un autre argument en faveur du retour de la tenue de la « messe africaine du football » à son calendrier de janvier. Selon le ministre Camerounais, la période estivale au Cameroun correspondrait à une période de grandes pluies qui pouvaient durer de Juin à septembre ; des intempéries météorologiques qui pouvaient considérablement influer sur l’organisation de l’évènement et encore une fois sur son audience. Le dernier mot revenant donc à la Caf de décider des meilleures dates à retenir.