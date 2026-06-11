Après les Bleus, Mbappé fait pression sur Deschamps pour qu'il ne dirige pas une autre sélection

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a adressé un avertissement public à Didier Deschamps, jeudi 11 juin, en marge du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Interrogé par M6, l’attaquant du Real Madrid a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas voir le sélectionneur des Bleus prendre la tête d’une équipe nationale étrangère à l’issue du Mondial.

« Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c’est de gagner. Parce que lui, il aime gagner. Donc on va faire en sorte qu’il ait la meilleure des dernières Coupes du Monde, en espérant que ce soit sa dernière. Parce que j’espère qu’il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. J’ai vu, ils ont parlé de l’Italie et tout, mais ça serait moche ça… L’Argentine ? Non ! C’est le coach Didier Deschamps quand même. »

Deschamps n’exclut rien pour la suite

Deschamps a lui-même entretenu le flou sur son avenir. Le sélectionneur, qui quitte ses fonctions à l’issue de ce Mondial après quatorze ans à la tête des Bleus, a répété à plusieurs reprises qu’il ne s’interdisait rien — ni un retour sur un banc de club, ni la prise en charge d’une autre sélection nationale. Les noms de la Fédération italienne et de l’Association du football argentin ont circulé dans la presse ces dernières semaines comme destinations possibles, sans confirmation officielle de part ni d’autre.

Un départ annoncé depuis janvier

Deschamps avait officialisé son départ en janvier, lors d’un entretien diffusé au journal de 13 heures de TF1. Informé depuis plusieurs mois de cette décision, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo prépare la succession. Le nom de Zinédine Zidane est régulièrement cité, y compris par Mbappé lui-même, qui avait déclaré dans les colonnes de L’Équipe : « C’est Zidane. Personne ne dira non. » Deschamps disputera son premier match officiel à la tête des Bleus lors de ce Mondial le 15 juin, face au Sénégal, pour le compte du groupe A.