Le Real Madrid nomme officiellement José Mourinho nouvel entraîneur

Après deux saisons sans titre, le Real Madrid mise sur l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du football pour retrouver le chemin des podiums. Le Real Madrid a officialisé jeudi 11 juin la nomination de José Mourinho comme entraîneur principal pour les trois prochaines saisons. Le Portugais de 63 ans, qui dirigeait jusqu’ici le Benfica Lisbonne, prendra ses fonctions au club madrilène le 13 juillet, date de début de la pré-saison, selon le communiqué publié sur le site officiel du club.

Le contrat court jusqu’au 30 juin 2029. Le Real Madrid a versé 15 millions d’euros au Benfica pour obtenir sa libération, une somme que le président Florentino Pérez — réélu à la tête du club le week-end précédent — avait accepté de régler pour clore rapidement le dossier, selon les informations rapportées par le média portugais A Bola.

Un retour treize ans après

Mourinho retrouve le Bernabéu treize ans après y avoir quitté ses fonctions. Entre 2010 et 2013, il avait conduit le club à une Liga — avec le record de 100 points établi en 2011-2012, toujours dans les annales — et à une Coupe du Roi. Un passage en demi-teinte sur le plan européen, marqué par trois demies de Ligue des champions sans qualification pour la finale, mais qui avait confirmé sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Sa réputation tient à un palmarès construit sur plus de deux décennies et dans cinq pays différents. Deux Ligues des champions — avec le FC Porto en 2004 et l’Inter Milan en 2010 —, deux Ligues Europa, une Ligue Europa Conférence, trois titres de champion d’Angleterre avec Chelsea, deux championnats d’Italie avec l’Inter : le technicien de Setúbal a remporté des titres majeurs dans chaque championnat où il a officié, une constance rare à ce niveau.

Un club à relancer après deux saisons sans titre

Il hérite d’un effectif en reconstruction. Álvaro Arbeloa, qui avait pris la tête de l’équipe en janvier après l’éviction de Xabi Alonso, n’aura pas réussi à redresser la trajectoire d’un club sans trophée majeur depuis deux saisons. Le retour de Mourinho traduit donc une volonté de rupture assumée par la direction madrilène. Le Portugais rejoindra le groupe le 13 juillet pour entamer la préparation estivale.