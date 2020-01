Entre le monde du rap américain et la politique, les connexions sont réelles. Ainsi, outre Kanye West, qui a clamé à diverses reprises qu’il envisageait de se présenter aux élections présidentielles de 2024, c’est Cardi B qui a fait état de ses ambitions politiques. Un message qu’elle a pisté sur Twitter et qui a reçu l’approbation de nombreuses personnes, dont un certain Bernie Sanders.

Actuellement en campagne pour les primaires démocrates, qui verront le candidat de l’opposition être officiellement nommé pour l’exercice des présidentielles de 2020, Bernie Sanders sait s’entourer. En effet, ce dernier est très bien vu par de nombreuses stars américaines et n’hésite pas à leur rendre la pareille. Selon lui, Cardi B a tout connu, passant de la pauvreté et la lutte sociale, à la gloire. Un parcours de vie atypique, qu’elle pourrait bien mettre au profit de la politique.

Cardi B et Bernie Sanders, une proximité politique

Cardi B elle, semble de plus en plus s’intéresser à la vie politique. Très engagée sur les réseaux sociaux, cette dernière apparaît comme préoccupée par le sort de la jeunesse. Une jeunesse avec qui elle entretient un lien étroit, ce qu’a déjà bien remarqué Bernie Sanders. Interrogé par CNN au mois de juillet dernier, l’actuel sénateur du Vermont affirmait qu’avoir le soutien officiel d’une star telle que Cardi B était un réel avantage, cela lui permettant de toucher plus de monde encore grâce à son message.

Cardi B, en politique ?

Un respect qui se veut mutuel donc, Cardi B répétant à qui souhaite l’entendre que Bernie Sanders est probablement le meilleur des représentants démocrates. À ses yeux, ce dernier se soucie réellement des minorités et des problèmes rencontrés par les Américains en général. « Je n’ai pas l’impression qu’il dit juste ces choses parce qu’il veut des voix » affirmait-elle ainsi au magazine Vogue, au cours d’un entretien réalisé au mois de décembre dernier.