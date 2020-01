Le rapport Doing Business 2020 est disponible. Le Bénin gagne 4 places dans le classement. Il passe de la 153e à la 149 e place. Un bond de quatre points donc qui a probablement été possible grâce aux réformes menées par le gouvernement béninois au niveau des indicateurs pris en compte par la Banque mondiale pour établir son classement.

Il s’agit entre autres, du raccordement de l’électricité, de l’obtention de prêts, du commerce transfrontalier, de la création d’entreprises et de la protection des investisseurs minoritaires . Il faut dire que le classement Doing Business prend en compte 190 pays.

L’Île Maurice et le Rwanda parmi les 50 premières économies du monde

Le Togo voisin du Bénin, figure dans le top 10 des pays les plus réformateurs pour la deuxième année consécutive aux côtés du Bahreïn, du Tadjikistan, du Pakistan, de la Chine, de l’Inde, de l’Arabie Saoudite, de la Jordanie, du Koweït et du Nigéria.

Le climat des affaires s’est donc beaucoup amélioré dans le pays de Faure Gnassingbé en 2019. Malgré ses performances (bond de 40 places), le Togo reste tout de même, loin derrière l’Île Maurice, premier pays d’ Afrique subsaharienne le mieux classé.

Somalie, lanterne rouge

Il occupe le 13 e rang mondial suivi du Rwanda. C’est d’ailleurs ces deux pays qui figurent parmi les 50 premières économies du monde. On retrouve à la traîne dans le classement le Soudan du Sud (185e), l’Érythrée (189e ) et la Somalie (190e ) et lanterne rouge..