Un drame qui a finalement été évité de justesse. En effet, un groupe de policiers est intervenu du côté du XVe arrondissement de la ville de Marseille après avoir été alerté. Sur place, un homme de 25 ans se trouvait en pleine crise de démence ? N’ayant pas pris son traitement, ce dernier a donc vu la maladie reprendre le dessus.

Sur place, les policiers et les marins-pompiers tentent de contenir l’individu. Lorsqu’il se retrouve alors plaqué au sol, ce dernier réussira à s’emparer de l’arme d’un des policiers présents ce jour-là. L’arme, chargée et encore à moitié dans son étui, sera alors utilisée par l’individu. La balle part, traverse l’étui et vient se loger entre les visages de deux policiers qui, par chance, ont donc évité le pire, et ce, pour quelques centimètres seulement.

Une intervention marquante pour les policiers engagés

Au cours de l’intervention menée par les forces de l’ordre, l’individu aurait également crié à diverses reprises, “Allah Akbar“. Une soirée choquante pour tout le monde, comme a pu le confirmer Didier Mazoyer, patron de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône, qui a tenu à avoir une pensée pour ses collègues, estimant qu’une nouvelle fois, les Français pouvaient se rendre compte de la dangerosité de la profession.