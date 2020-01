Condamné le 02 août 2019 à cinq ans d’inéligibilité et à six mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne, Lionel Zinsou avait interjeté appel. La Cour d’appel de Cotonou s’est penchée sur son dossier hier mardi 7 janvier 2020.

L’affaire est renvoyée sous quinzaine, informe Frissons radio qui a rapporté l’information. Rappelons qu’en août 2019, juste après sa condamnation, Lionel Zinsou avait dénoncé une volonté d’écarter un potentiel candidat à la présidentielle de 2021.

« Les candidats potentiels ne sont probablement pas autorisés à se présenter contre le président et donc c’est un peu la même logique qui prévaut. Il fallait d’une façon ou d’une autre me rendre inéligible. On a cherché un sujet judiciaire et on l’a fait » avait-il déclaré sur les plateaux de France 24.

Il avait par ailleurs assuré qu’il épuiserait toutes les voies de recours à l’interne avant de se porter devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp).

La Cadhp justifie sa décision

C’est ce qui justifie certainement le fait qu’il ait interjeté appel. L’ancien Premier ministre n’a donc pas fini avec les recours internes. Mais entre temps, un citoyen a sous couvert de l’anonymat saisi la Cadhp afin qu’elle ordonne à l’Etat béninois de surseoir à l’exécution de la condamnation du banquier d’affaires.

La juridiction africaine a rejeté sa requête au motif que ce dernier n’a « pas fourni assez d’informations pour démontrer l’extrême gravité ou l’urgence de dommage grave et irréparable pour (Lionel Zinsou) ».