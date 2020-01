En marge de la dernière conférence diplomatique à Ljubljana en Slovénie pour l’adoption de la convention pour la coopération internationale, le ministre béninois de la justice et de la législation était Mardi 28 Janvier 2020 dans les locaux de la cour pénale internationale à la Haye. Sévérin Quenum a échangé avec plusieurs personnalités de l’institution.

Du 27 au 29 Janvier 2020, Sévérin Quenum, garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation a pris part à la dernière conférence préparatoire de la conférence diplomatique en matière d’enquête, et de poursuite du crime de génocide des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, tenue à La Haye.

En marge de ces travaux, le ministre béninois de la justice était mardi 28 Janvier 2020 dans les locaux de la cour pénale internationale. Une visite de courtoisie au cours de laquelle, le garde des sceaux a rencontré les responsables au plus haut niveau de la cour pénale internationale.

Dans le cadre de cette visite de courtoisie, Sévérin Quenum était accompagné du magistrat Michel Adjaka et de son directeur adjoint de cabinet Timothée Yabit. La délégation à sa tête le ministre Sévérin Quenum a été reçu par le président de la cour pénale internationale, Chile Eboe-Osuji, la procureure Fatou Bensouda et le greffier Peter Lewis.