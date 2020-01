Avec un bilan de 81 morts, le nouveau coronavirus continue d’inquiéter les autorités chinoises et internationales. Les internautes eux, sont également sur le qui-vive, ces derniers et n’hésitent pas à commenter et partager la moindre information dont ils disposent, quitte parfois, à relayer quelques fake news.

C’est notamment le cas avec cette théorie complotiste, qui affirme que le coronavirus chinois a été breveté il y a deux ans, résultat, la maladie ne serait pas naturelle, mais bel et bien créée de la main de l’homme. Preuve à l’appui, certains affirment même disposer du numéro de dossier, à savoir le 10 130 701, brevet déposé et délivré le 20 novembre 2018. Partagée sur internet, l’image a fait le buzz et plus de 11.000 personnes se sont ainsi faites avoir.

Un coronavirus quasi-similaire

Problème, le brevet présenté comme étant celui du coronavirus, n’est pas le bon. En effet, la famille des coronavirus est très grande et le virus qui sévit actuellement en Chine n’est pas le seul et unique représentant de ces maladies qui peuvent toucher aussi bien l’homme que les animaux. Le brevet partagé lui, correspond au virus de la bronchite infectieuse aviaire et concerne donc les volailles. Une information confirmée par l’institut Pirbright, qui est à l’origine du document d’autant que le virus actuel a été découvert par le Centre de santé publique de Shanghai Public.

Non, l’homme n’a pas créé ce nouveau virus chinois

Autre point à souligner, il est tout à fait possible de breveter un virus afin d’aider la recherche, dans le but de découvrir un vaccin, certainement pas en revanche, dans le but de créer une épidémie. La forme du virus de Wuhan elle, diffère légèrement du virus breveté il y a quelques années en arrière, prêtant ainsi à la confusion. Toutefois, les deux maladies sont totalement différentes et à ce jour, aucun vaccin n’a été trouvé pour la maladie de Wuhan, et ce, même si des équipes de chercheurs s’affairent à trouver un remède.