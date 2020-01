En Chine, les chiffres autour de l’épidémie de coronavirus ne cessent de s’alourdir. Chaque jour, de centaines de personnes sont confirmées comme porteuses du virus alors que des dizaines de personnes sont retrouvées mortes. La situation est tellement dramatique que le président chinois Xi Jinping a confirmé le caractère rare et dramatique de la maladie.

En tout et pour tout, 2.000 personnes seraient ainsi infectées par le coronavirus chinois, alors que 56 d’entre elles ont perdu la vie. L’épidémie elle, s’est internationalisée, touchant des pays du monde entier. États-Unis, Canada, France, Australie, une bonne partie de l’Asie est également sous surveillance après que des premiers cas aient été avérés. De quoi laisser craindre plus de malades encore, alors que la propagation du virus ne semble pas ralentir, bien au contraire.

Des millions de chinois placés en quarantaine

Face aux graves dangers, le gouvernement chinois a d’ailleurs pris des mesures que nous pouvons qualifier d’exceptionnelles. Si 56 millions de Chinois sont désormais sous quarantaine, le Parti communiste a confirmé l’annulation des festivités du Nouvel an. En outre, les groupes d’organisateurs de voyage ont été priés d’annuler toutes les réservations et de mettre leurs services entre parenthèses, à partir de lundi. Enfin, l’accès à la Grande muraille de Chine a également été restreint afin d’empêcher les touristes d’entrer en contact avec certaines zones potentiellement dangereuses.

Wuhan bloqué, des villes entières paralysées

Du côté de Wuhan, épicentre de la maladie, un hôpital pouvant accueillir jusque 1.000 patients, est actuellement en pleine construction alors qu’un second bâtiment a été confirmé par les autorités, qui n’arrivent pas à lutter face à l’afflux de malade. Mais ce qui fait surtout peur en Chine, c’est bien la propagation de la maladie sur le territoire national. Une première personne est décédée du côté de Shanghai, alors qu’à Tianjin, ville de 15 millions d’habitants et Shantou, ville de 5 millions d’habitants, des restrictions sur les transports en commun et l’accès à la ville ont été imposées.

Xi Jinping, un président sous pression

La Chine tente donc de bloquer l’épidémie en forçant les grandes mégalopoles à restreindre le plus possible les déplacements et les communications entre habitants, quitte à plonger de nombreux quartiers, dans un sourd chaos. Du côté de Wuhan par exemple, la ville est devenue fantôme, personne ne sortant de chez soi de peur d’attraper le coronavirus d’autant que le virus se transmet très facilement, même en période d’incubation. Seul point positif à l’heure actuelle, le taux de mortalité, estimé à moins de 5%, alors que le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, avait un taux de mortalité proche des 10%.