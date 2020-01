Face aux menaces du nouveau coronavirus, la Chine a décidé d’opter pour d’incroyables solutions. Outre la mise en quarantaine de millions de Chinois, le gouvernement a confirmé la construction express de deux hôpitaux du côté de Wuhan, afin que 2.000 malades spécialement touchés par le virus puissent y être observés.

Ainsi, le 24 janvier dernier, la construction d’un premier hôpital de 25.000 mètres carrés a été officialisée. L’objectif était alors de le terminer pour le 3 février, mais les premiers échos semblent optimistes et l’hôpital pourrait être terminé avant la date limite fixée par l’exécutif. Selon les premières indications, cet hôpital sera la parfaite copie du Xiaotangshan Hospital, construit en six jours seulement, du côté de Pékin. Nous étions alors en 2003 et la Chine faisait face à une grave épidémie de SRAS.

Deux hôpitaux construits en deux semaines

En tout et pour tout, cet établissement sera susceptible d’accueillir pas moins de 1.000 patients. Toutefois, face à l’ampleur de la maladie, Pékin a confirmé qu’un second hôpital allait être créé lui aussi sous peu. 1.300 patients pourraient ainsi avoir accès à un établissement spécialisé, s’ajoutant donc a 1.000 lits prévus dans le premier hôpital. Une information confirmée par le Quotidien eu Peuple, qui ajoute que d’ici à deux semaines, les deux établissements seront terminés et totalement opérationnels.

L’épidémie du coronavirus elle, ne semble pas ralentir. Ainsi, face aux risques sanitaires, la Chine a décidé d’opter pour de grandes décisions. Près de 3.000 personnes sont infectées alors que 81 personnes sont officiellement décédées des suites de la maladie qui ne cesse de s’internationaliser. L’OMS aurait d’ailleurs décidé de revoir à la hausse le degré de dangerosité de la maladie, faisant passer la menace du virus, de modérée à élevée.