En Chine et dans le monde, les regards sont désormais tournés vers le désastre sanitaire causé par le nouveau coronavirus. En l’espace de quelques heures hier soir, le nombre de victimes s’est subitement alourdi, passant de 25 à 42. Ce samedi 25 janvier et pour la première fois depuis plusieurs jours, Pékin s’est résolu à donner un aperçu de la situation.

Regard sombre, le président Xi Jinping a ainsi affirmé que l’épidémie s’accélérait rapidement, plongeant la Chine dans une situation inattendue et surtout, très grave. À ses yeux, l’une des seules solutions concernant la fin de la maladie et l’éradication de ce virus, reste le renforcement de l’autorité du régime. C’est à l’occasion d’une grande réunion du comité du Bureau politique du Parti communiste, que le président Xi a affirmé que la Chine pourrait s’en sortir face à ce nouveau virus. Toutefois, il conviendrait, à ses yeux, de changer les codes du Parti, afin d’asseoir son pouvoir de décision. Centralisation des décisions, union sacrée et Comité central, le Parti communiste va avoir fort à faire s’il souhaite s’en sortir.

Xi Jinping souhaite un Parti renforcé

L’idée du président Xi semble ainsi être très précise. Selon lui, un parti fort, aux décisions toujours plus centralisées, permettra une rapide transmission des informations et une mise en place plus effective des directives annoncées, proposées alors que pas moins de 56 millions de chinois sont actuellement en quarantaine. Face aux nombreux risques, Pékin a d’ailleurs décidé d’annuler les festivités du Nouvel an, alors que l’interdiction de voyager a également été confirmée par le Parti, qui a demandé aux organisateurs de voyage de ne plus proposer leurs offres, à partir de lundi.

25 cas confirmés hors de Chine

À ce jour, 1.333 personnes seraient infectées en Chine, pour 25 en dehors des frontières du pays. La Thaïlande, le Japon, Singapour, la Malaisie, l’Australie, les USA, le Vietnam, le Népal, la Corée du Sud et enfin, la France, seraient ainsi touchés. De nombreux pays à travers le monde sont toutefois préparés à l’arrivée du virus, notamment en Belgique où les services sanitaires sont d’ores et déjà préparés à devoir intervenir.