L’épidémie de Coronavirus continue de susciter une grande crainte au niveau mondial. Ce virus très virulent, qui se propage très vite est apparu en Chine dans la ville du Wuhan. Selon le dernier bilan, le virus a entraîné la mort de 100 personnes et 4000 cas de contamination ont été comptabilisés en Chine. L’État chinois a déployé des moyens impressionnants pour limiter la propagation du Coronavirus et des mesures exceptionnelles ont été prises.

La maladie s’est rapidement propagée dans plusieurs autres pays du monde notamment, aux États-Unis, la France et l’Australie. Des cas très inquiétants ont été constatés aux USA, raison pour laquelle les autorités sont en alerte maximale. La ville du Wuhan est confinée depuis quelques jours, les scientifiques chinois se sont également lancés dans une course contre la montre pour trouver un vaccin afin de lutter contre le Coronavirus. Vu la vitesse de propagation du Coronavirus, les éminents chercheurs des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et le groupe Johnson & Johnson ont commencé à élaborer des vaccins pour lutter contre le coronavirus.

Une coalition de chercheurs pour lutter contre le virus

Il ressort que les chercheurs travaillent en étroite collaboration pour trouver le vaccin adéquat qui va permettre de lutter contre le Coronavirus. Au cours d’une conférence de presse à Washington, les responsables de l’Institut national des maladies infectieuses ont affirmé qu’il va falloir plusieurs mois de travail afin d’élaborer un vaccin potentiel contre le Coronavirus. ” Nous avançons comme si nous devions déployer le vaccin. Nous envisageons le pire des scénarios, au cas où cela devienne une plus grande épidémie” ont livré les chercheurs avant de demander une plus grande coopération avec leurs homologues chinois.