En Chine, l’inquiétude grandit autour du coronavirus. En effet, les autorités chinoises ont confirmé que la propagation de la maladie s’accélérait alors que des mesures historiques ont été prises afin d’endiguer la maladie. Problème, ces dernières sont à ce jour, inefficaces. Le seul véritable espoir semble d’ailleurs résider en la médecine et les avancées autour d’un vaccin contre le virus.

Alors qu’hier soir, le bilan était à un peu moins de 2.000 cas confirmés et 56 décès, les choses se sont une nouvelle fois accélérées dans la nuit, le bilan montant à 80 décès et plus de 2.300 cas confirmés, preuve que les choses n’avancent pas dans le bon sens. Une information confirmée par les autorités chinoises de la province Hubei, dans le centre du pays.

2.300 cas confirmés, la propagation s’accélère

Dans le reste du monde, le Canada a confirmé son premier cas de coronavirus alors que les États-Unis ont enregistré leur cinquième cas depuis le début de l’épidémie. En Europe, la France a toujours trois malades confirmés et a ajouté de nouvelles mesures, notamment au niveau des aéroports où des équipes médicales ont été dépêchées. Enfin, les tour-opérateurs ne peuvent plus travailler en direction de la Chine et ont été invités à annuler tous leurs voyages.

40 cas confirmés dans le reste du monde

En Allemagne et en Autriche, l’inquiétude grandit également alors que deux personnes ont été hospitalisées en urgence. Reste toutefois à définir si oui ou non ces dernières sont porteuses de la maladie. Du côté asiatique cette fois-ci, le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, le Japon, la Corée du Sud et le Viêtnam ont officiellement été impacts par la maladie, portant le nombre de cas total hors-sol chinois, à 40 soit 9 cas de plus qu’il y a 24 heures.