Cela fait maintenant quelques temps que la Chine est en proie au Coronavirus. Ce virus qui est apparu en décembre dernier, à Wuhan dans le centre du pays a déjà fait plus d’une centaine de mort. Toute la ville de Wuhan a été isolée afin de limiter la propagation du virus, et de prendre en charges les personnes infectées de la localité. C’est dans ce contexte qu’un homme qui serait âgé de la soixantaine a été retrouvé mort sur un trottoir dans la ville de Wuhan. L’information a été donnée par un média français qui a précisé que l’homme était resté à cet endroit pendant plusieurs heures. Il portait un masque blanc de protection contre le virus et était étendu sur le sol, habillé en noir, devant une boutique de meubles.

La dépouille a été examinée

L’homme est mort à plusieurs dizaines de mètres de l’Hôpital numéro six de Wuhan, un des principaux centres de santé dédiés au traitement des personnes touchées par le Coronavirus. Pour l’heure aucun lien n’a été établi entre le Coronavirus et le décès de cet homme. Quelques temps après, les secouristes et les policiers sont arrivés sur les lieux, vêtus de combinaisons de protection intégrale. Après l’examen de la dépouille, le personnel médical a mis sur le corps une couverture bleue.

Les intervenants ont été aspergés de produit désinfectant

Les policiers ont par la suite couvert la dépouille avec des cartons, pour empêcher que le public ne voie le corps. Ensuite, ils ont enlevé leurs combinaisons, avant d’être aspergés par leurs collègues de produit désinfectant. La dépouille a finalement été placée dans un sac mortuaire de couleur jaune, et transportée sur une civière, à l’intérieur d’un fourgon blanc aux vitres teintées.