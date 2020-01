Au cours du mois de décembre dernier le nouveau virus Coronavirus apparu à Wanhu en Chine, a fait beaucoup de dégâts dans le pays mais aussi hors de ses frontières. Le virus a déjà tué plus de 100 personnes et infecté plusieurs milliers. Pour l’heure, aucune solution pour éradiquer l’épidémie n’a été trouvée.

Les masques « n’apportent pas de garantie à 100% »

Daniel A. Kertesz, représentant de l’organisation mondiale de la santé (OMS) en Thaïlande, a indiqué ne pas avoir une idée précise sur la provenance du virus, ni de la façon dont il se transmet d’un individu à un autre. Aussi a-t-il déclaré ne pas entièrement comprendre la façon dont « il s’exprime dans ses symptômes ». Cet avis semble être partagé par le pharmacien Suphak Saphakkul.

«On se bat contre un ennemi invisible avec les moyens du bord. Mettre un masque est toujours mieux que rien (et) cela peut également rassurer la population et éviter une hystérie collective» a-t-il fait savoir. Cependant, le port du masque ne garantit pas une sécurité optimale pour certains. Selon le ministère français de la santé, l’efficacité du masque n’est pas prouvée pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes.

Pour le chercheur Satoshi Hiroi de l’Institut de la santé publique d’Osaka, les masques « n’apportent pas de garantie à 100% ». Etant donné qu’ils ne collent pas entièrement au visage, l’air non filtré sort des masques.

Des masques à longue durée

«Vous pouvez donc inhaler le virus s’il y a un espace entre le visage et le masque» a fait comprendre le chercheur. Les experts mettent l’accent sur une durée de vie limitée des masques utilisés. Ainsi ils conseillent l’utilisation d’autres masques plus onéreux, appelés «masques de protection respiratoire individuelle». Equipés d’une pièce faciale et d’un dispositif d’épuration de l’air, ces masques ont une durée de vie plus longue.