L’international joueur portugais Cristiano Ronaldo, n’en finit pas de faire parler de lui dans la presse sportive. Alors que plusieurs médias évoquaient un déclin notamment dû à quatre matchs du Juventus au cours desquels CR7 n’avait pas marqué de buts, l’attaquant de la Juve a en ce début d’année 2020 mis en branle les compteurs. En série A, le footballeur a marqué le 12 janvier dernier un but contre l’AS Roma. Au cours de la huitième de finale de la coupe d’Italie, Ronaldo avait ouvert le score, lors de cette rencontre opposant la Juventus à la Roma (3-1 en faveur de la Juve). Et quand on fait le total des 10 derniers matchs de la Juventus, on s’aperçoit que Cristiano Ronaldo a marqué en tout 13 buts quel qu’en soit les compétitions.

Son entraineur a fait son éloge

Hier jeudi 23 janvier 2020, CR7 faisait la une des journaux italiens. Aussi son entraineur Maurizio Sarri n’avait-il pas manqué de dire du bien de son joueur. Il a estimé ne pas s’attribuer le mérite de la forme actuelle de Cristiano Ronaldo. Selon lui, tout le mérite revient à sa mère qui a mis au monde un tel individu. « Cristiano Ronaldo est dans une condition physique et mentale extraordinaire. Il marque avec une régularité incroyable. Sur le plan individuel, je ne vois pas où Ronaldo pourrait s’améliorer. Peut-être dans certains moments défensifs. » a-t-il laissé entendre.

Notons que le portugais est actuellement à 719 buts marqués durant toute sa carrière. Un média italien a souligné que CR7 a franchi la barre des 30 buts pour la onzième année consécutive. Aussi a-t-il marqué dans 18 compétitions au cours de toute sa carrière.