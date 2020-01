De l’avis de nombreux spécialistes et de fans du ballon rond,, la star portugaise de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, est le meilleur joueur de tous les temps. Cela fait plus d’une décennie maintenant que le quintuple ballon d’or affiche des statistiques exceptionnelles au plus haut niveau. Du Sporting Portugal, en passant par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin, le Portugais a amené le football dans une autre dimension, il a révolutionné le poste d’ailier puis d’attaquant de pointe à sa manière par sa vitesse, sa technique, sa vision du jeu et ses déplacements.

Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire capable de marquer des buts sublimes dans toutes les positions inimaginables. Du haut de ses 35 ans, la superstar du football mondial n’a jamais été aussi en forme, l’âge de la trentaine est généralement considérée dans le monde du football comme celle du déclin. Cependant, on a l’impression que le temps ne semble pas avoir d’effets sur les performances de Cristiano Ronaldo. Comment fait-il donc pour afficher un si haut niveau de performance malgré ses 35 piges.

Chaque détails compte pour CR7

Eh bien, il ressort que l’ancien madrilène s’applique une hygiène de vie irréprochable, d’après de nombreuses indiscrétions, le régime alimentaire du quintuple ballon d’or est uniquement constitué de céréales, de fruits, de salades et de protéines maigres à base de poissons et de viandes blanches. Ce qui est impressionnant, c’est que CR7 suit rigoureusement ce programme alimentaire depuis plusieurs années maintenant.

Pour être en pleine forme dans la journée, Ronaldo consomme des fruits, du yaourt, du fromage et des toasts d’avocat. La vedette portugaise associe à ce régime alimentaire si particulier des fonctions physiologiques réglées à la lettre, ainsi sous les conseils d’un éminent spécialiste du sommeil, CR7 effectue cinq siestes par jour dans une limite de 90 minutes. L”attaquant de la vieille dame est un modèle de professionnalisme qui se donne les moyens pour rester toujours au sommet.