Partira ou partira pas ? La nouvelle avait surpris tout le monde en fin de semaine dernière avant d’être démenti par les Etats-Unis. Les Etats-Unis comptent bien rester en Irak le temps qu’il faudra et sont bien loin de vouloir quitter ce pays voisin de l’Iran. Surtout dans le contexte actuel où les Iraniens sont sur le qui-vive et menacent les Etats-Unis de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, accusé par Washington de préparer des agressions contre les intérêts américains. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur la décision américaine de rester en Irak.

Le président américain Donald Trump recevait en audience dans le bureau Ovale ce mardi le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L’occasion pour le président américain de repréciser son point de vue à ceux qui pourrait encore en douter après la confusion créée par une correspondance des responsables militaires américains stationnant en Irak. Pour Donald Trump, retirer les troupes américaines d’Irak dans le contexte actuel « serait la pire chose qui puisse arriver à l’Irak ». S’il est clair et évident que les Américains devront quitter l’Irak un jour ou un autre, « ce moment n’est pas (encore) venu » a précisé Donald Trump.

Partir dans ce contexte délétère ?

Il faut dire que le contexte est plus que jamais délétère entre les Etats-Unis et l’Iran après la mort vendredi du général iranien Qassem Soleimani, tué en Iran dans une frappe américaine. Les Etats-Unis avaient reconnu être l’auteur de cette frappe qui avait fait de nombreux morts en Iran. Une frappe menée à titre préventif pour empêcher la tenue d’attaques contre les intérêts américains. Des attaques dont le principal cerveau était Qassem Soleimani, et qui aurait fait beaucoup de morts. « Il était en train de planifier une très grosse attaque et nous l’avons stoppée », a déclaré Donald Trump. « Nous avons sauvé beaucoup de vies en le tuant », estime le président américain.

Nous ne quittons pas l’Irak

Les responsables de la sécurité aux Etats-Unis ont en outre réaffirmé la décision américaine de demeurer en Irak jusqu’à nouvel ordre. Le secrétaire américain de la défense avait fait une conférence de presse peu de temps avant l’intervention de Donald Trump. « Notre politique n’a pas changé. Nous ne quittons pas l’Irak », a déclaré Mark Esper au cours de cet échange avec les journalistes.

Mark Esper dit d’ailleurs n’avoir reçu aucune demande du président irakien Adel Abdel Mahdi allant dans le sens de retirer les troupes américaines d’Irak. « À ma connaissance, je n’ai reçu aucune communication de sa part ou de la part du gouvernement irakien sur une loi, ou un ordre, ou une demande de retrait des forces américaines », a-t-il ajouté.

Il faut préciser que les Etats-Unis disposent d’un important contingent de 5200 soldats en Irak. Le plus gros contingent étranger dans ce pays voisin de l’Iran. La présence des Américains dans ce pays aux portes de l’Iran est hautement stratégique et les Américains comptent bien garder cette position. Outre les soldats américains, 500 soldats canadiens sont aussi présents en Irak contre 400 britanniques, 200 français et 120 allemands, sans compter les milliers de sous-traitants civils de toutes nationalités