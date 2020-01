Ce jeudi 16 janvier 2020, a débuté au sénat américain la procédure de destitution du président Donald Trump. C’est par la lecture de l’acte d’accusation adopté depuis le 18 décembre 2019, effectuée par le procureur en chef Adam Schiff que la procédure a officiellement commencé. Le président Donald Trump est accusé d’avoir abusé du pouvoir et d’avoir empêché le congrès de faire son travail. « Donald John Trump, président des États-Unis, a été mis en accusation pour des crimes et délits graves. …. (Il ndlr) a agi d’une manière contraire à la confiance placée en un président et subversive pour la conduite du gouvernement », a lu le procureur.

D’après l’acte d’accusation, Donald Trump avait demandé à l’Ukraine d’effectuer des enquêtes sur l’un de ces adversaires Joe Biden, potentiel candidat à la présidentielle de novembre 2020. Pour arriver à cette fin, le président américain avait bloqué les aides militaires des Etats-Unis à l’endroit de l’Ukraine, un pays qui était pourtant en guerre contre la Russie.

Après que ces basses manœuvres soient connues de l’opinion publique, Donald Trump d’après l’acte d’accusation avait tout mis en œuvre pour empêcher le congrès d’effectuer ses enquêtes en intimant l’ordre à ses conseillers de ne pas témoigner ou encore de ne pas fournir au congrès certaines pièces.

Donald Trump peut être confiant

Face à cette procédure qui vise son poste, le numéro un américain à toutes les raison de ne pas s’inquiéter à cause de la majorité dont il dispose au Sénat avec 53 sièges. Comme la procédure l’exige, tous les sénateurs, les républicains autant que les démocrates, chargés de juger le président ont prêté serment en promettant de le juger partialement. Après cette ouverture officielle de la procédure, les débats de fond sont prévus pour débuter le mardi prochain.

Le président Trump en ce qui le concerne affirme depuis le commencement de l’affaire qu’il est victime d’un coup monté de la part des démocrates, et qu’il n’a lui-même rien fait de mal. Ses partisans les républicains eux-aussi le protègent dans l’affaire. Mitch McConnell leur patron a dénoncé également les investigations qui sont effectuées par la chambre. Selon lui, les enquêtes sont intéressées du début jusqu’à la fin.