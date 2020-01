Le monde du basketball vient de perdre une légende de la NBA. Le joueur des Los Angeles Lakers Kobe Bryant est décédé à 41 ans.

Il a été victime d’un accident d’hélicoptère, il y a quelques heures. L’homme aux cinq titres NBA dont trois consécutifs (2000, 2001 et 2002), a l’habitude d’utiliser l’hélicoptère comme moyen de déplacement. Mais, ce dimanche, les conditions météorologiques à Los Angeles étaient mauvaises. Pour l’heure, les identités des autres passagers à bord de l’hélicoptère restent inconnues. Mais, l’une de ses quatre filles serait aussi à bord. Kobe Bryant avec la franchise des Lakers, c’est 20 saisons NBA, 1 346 matchs avec le maillot du club et 33 643 points marqués. D’ailleurs, il fait partie des sept joueurs à avoir inscrits plus de 30 000 points. Il compte 18 sélections aux All Stars Game et deux titres de champion olympique (2008 et 2012) avec les Etats-Unis d’Amérique. Il a été élu MVP des finales 2009 et 2010.