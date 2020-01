Le chef de l’État a fait face à la presse à l’occasion de son discours de fin d’année au sein du palais de la république. Plusieurs questions ont été soulevées lors de cette entrevue avec les journalistes dont celle relative à l’éventualité d’un troisième mandat présidentiel pour le chef de file de la coalition Benno Bokk Yakaar.

“Je ne peux pas parler de troisième mandat”

Interpellé sur la possibilité de sa candidature aux élections présidentielles de 2024, Macky Sall estime que cette question n’est pas d’actualité : “On ne peut pas accepter de perdre notre temps pour parler d’un sujet sur lequel on va décider en 2024“. Ce dernier explique les raisons de ses réticences à se prononcer sur la question en ces termes : “vous savez si je dis aujourd’hui que je ne serai pas candidat en 2024, il n’y aura plus de travail dans le gouvernement. Aussi, si je dis que je suis candidat en 2024, le débat va continuer à s’alimenter. Il y aura plus de marches. Il n’y aura plus de travail au Sénégal“.



Le chef de l’État estime que ce débat devrait être relégué au second plan au bénéfice d’une mobilisation pour le développement. Macky Sall entend laisser “ceux qui veulent débattre sur le sujet continuer“. Le président de la république a entres autres exprimé son désaccord sur les récentes querelles internes au sein de son parti en soulignant que le “déballage” auquel s’adonnent certains de ses collaborateurs n’est pas indiqué entre camarades de parti.



Macky Sall: des cadres de son parti politique soldent leurs comptes