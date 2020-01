L’actuel locataire de la Maison Blanche reste fidèle à ses convictions sur le phénomène relatif à l’Interruption Volontaire de Grossesse. Selon une annonce qui a été faite par la présidence américaine, Donald Trump qui n’a jamais caché son opposition à l’avortement prendra part à une marche pour la vie. Cette manifestation aura lieu le vendredi 24 prochain.

“On se voit vendredi”

Selon l’annonce faite par la Maison Blanche ce mercredi 22 janvier, «le président Donald Trump sera le premier président de l’Histoire à se rendre à la Marche pour la vie».

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le milliardaire républicain a confirmé sa présence à ce rassemblement « On se voit vendredi », a indiqué le président américain tout en annonçant une grande mobilisation à cette marche manifestation dénommée « March for life ».

Les organisateurs de cette activité n’ont pas caché leur joie d’enregistrer parmi les participants un manifestant de marque. Dans un communiqué, la présidente de la marche a rappelé toutes les actions que l’actuel président américain a menées pour soutenir le combat qu’il contre l’avortement.

“Nous sommes profondément honorés”

«Nous sommes profondément honorés d’accueillir le président Trump à la 47e Marche pour la vie», fait-elle remarquer dans un premier dans son communiqué.

«De la nomination de juges pro-vie (…) à la réduction du financement par les contribuables des avortements ici et à l’étranger, et à l’appel à cesser les avortements tardifs, le président Trump et son administration ont été des défenseurs constants de la vie», a-t-elle poursuivi.

Marche organisée contre “Roe V. Wade”

Cette activité est souvent organisée dans le mois de janvier en mémoire de l’arrêt de la Cour suprême «Roe v. Wade». Cette législation donnait un caractère formel l’interruption volontaire de grossesse (IVG) aux États-Unis. L’arrêt est intervenu le 22 janvier 1973.

Notons qu’avant Donald Trump, un autre de ses collaborateurs avait déjà participé à cette marche. Il s’agit de Mike Pence qui s’était à cette marche en 2017. Il est devenu le premier vice-président à se rendre à ce rassemblement.