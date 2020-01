Le rappeur YG a été arrêté vendredi dernier dans sa maison de Los Angeles pour une affaire dite de vol qualifié. Son arrestation a eu lieu après une perquisition surprise de la police a son domicile de Los Angeles. Arrêté donc pour vol, il sera libéré contre une caution de 250 000 dollars vendredi soir. YG est très connu aux Etats-Unis pour ses chansons polémiques et très critiques contre Donald Trump.

De son vrai nom Keenon Jackson, YG est connu pour ses chansons qui ne ménagent pas du tout le locataire de la Maison-Blanche. Sa discographie présente des titres forts tels que F— Donald Trump, Why You Always Hatin? ou encore Who Do You Love?, des morceaux très satiriques contre le président américain. Son interpellation est donc interprété diversement dans le milieu.

Audience prévue pour la semaine prochaine

Dans un tweet, le rappeur The Game trouve curieux et injuste cette arrestation de son ami, particulièrement avec le timing : « C’est drôle comment @YG est arrêté le week-end des Grammy’s alors qu’il est censé monter sur scène en l’honneur de Nip ». Car YG est attendu pour une prestation aux Grammy Awards ce dimanche 26 janvier 2020 pour un hommage prononcé au rappeur Nipsey Hussle cruellement assassiné en mars 2019.

Son avocat Joe Tacopina est autant surpris que le rappeur par l’irruption de la police chez le rappeur et critique le moment choisi pour l’arrêter. « Il a été complètement pris au dépourvu », a déclaré l’avocat à NBC Los Angeles. « Je ne connais pas exactement la motivation, mais le timing est certainement suspect », a déclaré Tacopina. YG est pour le moment en liberté sous caution et son audience aura lieu la semaine prochaine.