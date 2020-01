Le personnel parlementaire a sacrifié une fois encore, mercredi 22 janvier à la cérémonie de présentation de vœux au président de l’Assemblée nationale. C’était l’occasion pour le syndicat du personnel de l’Assemblée nationale de formuler quelques doléances.

Le secrétaire général du syndicat national du personnel de l’Assemblée nationale, au nom de ses pairs a décerné un satisfecit au président de l’institution parlementaire pour les efforts inlassables et la rigueur dont il fait montre.

Fulbert Acakpo a rappelé au président Louis Vlavonou, la promotion continue des cadres du parlement à travers les différentes nominations, le pointage de la présence au poste mais aussi et surtout sa lutte implacable contre les absences non justifiées. Occasion pour Fulbert Akakpo de présenter les doléances du personnel au président de l’Assemblée nationale.

Entre autres doléances, l’apurement des arriérés de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) pour le compte des quatre premiers mois de 2019 ; le reclassement de tous les agents concernés par le rapport de la commission mise en place à cet effet par son prédécesseur en 2017 ; la mise à disposition des nombreux bureaux non ouverts depuis bientôt cinq ans à certains agents, le règlement des frais de mission dus aux conducteurs de véhicules administratifs de l’Assemblée nationale et la relecture de la loi portant statut du fonctionnaire parlementaire en attendant la prise d’une décision pour régir et sécuriser les emplois des travailleurs.

« Nous sommes confiants que grâce à vous et votre bureau, ces dossiers connaîtront tous un aboutissement heureux les prochains jours», a indiqué Fulbert Acakpo. Prenant la parole, Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a rassuré l’ensemble du personnel et a promis que son bureau s’engage et travaillera davantage pour un climat social apaisé au sein de l’hémicycle. Les conditions de travail seront aussi améliorées, a annoncé Louis Vlavonou.