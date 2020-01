En visite aux Etats-Unis d’Amérique du 26 au 30 janvier 2020, le président de la République Patrice Talon a rencontré l’administrateur de l’USAID, Mark Green qui a souligné l’importance de renforcer l’Etat de droit au Bénin. Le périple américain du chef de l’Etat Patrice Talon a eu le mérite de rappeler au chantre de la rupture la nécessité de renforcer les valeurs et principes de la démocratie.

Le mercredi 29 janvier, Patrice Talon a échangé avec l’administrateur de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Mark Green. Selon le communiqué de presse attribué au porte-parole de l’administrateur, pendant les échanges, Mark Green a souligné «l’importance de solides institutions démocratiques et d’un espace de dissidence au Bénin». Et donc, comme l’accent a été mis sur l’autosuffisance et a encouragé Talon a continué de renforcer l’environnement propice aux affaires au Bénin pour favoriser les investissements étrangers.

Il a invité le chef de l’Etat à mobiliser des ressources nationales pour le développement, tout en promouvant une culture de responsabilité au sein et en dehors du gouvernement. Les deux personnalités ont discuté des moyens de renforcer les relations entre l’USAID et le Bénin pour soutenir les efforts de l’administration de Talon, de la société civile béninoise et du secteur privé pour lutter contre la pauvreté.

Un rappel à l’ordre diplomatique

A travers ces échanges, l’administrateur a donc, rappelé, de manière diplomatique, à Patrice Talon la nécessité de faire en sorte que l’opposition ait droit au Bénin. Il a fait remarquer au président béninois indirectement que pour une bonne collaboration fructueuse entre l’USAID et le Bénin, il est important que le chef de l’Etat fasse prévaloir les valeurs démocratiques au Bénin. Cela passe par la promotion de la dissidence avec la création d’un espace favorable à l’expression de l’opposition.

Autrement dit, Mark Green fait une mise au point à Talon ce qui se passe actuellement au Bénin et que le politologue Mathias Hounkpè appelle «démocratie contrôlée». La même préoccupation a été au centre des discussions entre le chef de l’Etat Patrice Talon et le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Mike Pompeo.

Selon le tweet du secrétaire d’Etat, «Nous avons discuté de l’importance des libertés fondamentales et des institutions démocratiques et de la manière dont nos pays peuvent mieux s’associer pour renforcer la sécurité régionale et renforcer nos relations commerciales». Comme pour dire que les Etats-Unis d’Amérique conditionnent leur soutien au Bénin au respect des libertés fondamentales et de la démocratie.