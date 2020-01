Les relations entre les Etats-Unis et l’Egypte vont-elles se tendre après la mort de Moustafa Kassem un americano-egyptien qui était détenu dans le pays des pharaons depuis 2013. Monsieur Moustafa Kassem est mort ce lundi 20 janvier des suites d’un arrêt cardiaque après avoir entamé une longue grève de la faim pour protester contre sa détention. Âgé de 54 ans, l’américano égyptien fut arrêté en 2013 alors qu”il rendait visite à sa famille, condamné à 15 ans de prison, le quinquagénaire a subi de très mauvais traitement de la part des forces de l’ordre.

Les proches de Moustafa Kassem ont affirmé qu’il a écrit une lettre au président américain Donald Trump afin que ce dernier intervienne auprès des autorités égyptiennes pour rendre possible sa libération. L’homme suppliait alors le 45e président des Etats-Unis d’intervenir pour lui sauver la vie car ses jours étaient comptés depuis qu’il a entamé sa grève de la faim.

Une mort tragique et inutile

Diabétiques, les chances de survie de l’américano-égyptien étaient très faibles. D’après les proches du défunt, rien ne permet de montrer que le locataire de la maison blanche a reçu la lettre de détresse de Moustafa Kassem. Depuis son arrivée à la maison blanche, le milliardaire américain s’est montré très conciliant à l’endroit du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi qui se révèle être un précieux allié dans la zone de l’Afrique Nord.

Tout récemment, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompéo et le président Al Sissi se sont rencontrés à Berlin au cours d un sommet pour la paix en Libye. Pompéo a alors livré qu’il a fait part de son indignation au président égyptien suite à la mort de Moustafa Kassem: “J’ai rencontré le président Sisi aujourd’hui et j’ai abordé la question de la mort inutile et tragique de Moustafa Kassem, citoyen américain détenu en Egypte.” a notifié Mike Pompéo