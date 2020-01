Juste après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 zone Afrique, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin a livré ses premières réflexions. Michel Dussuyer, entraineur de l’équipe nationale du Bénin reste prudent par rapport au groupe J où s’est retrouvé le Bénin. Les Ecureuils du Bénin jouent la Rd Congo, la Tanzanie et le Madagascar lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans une vidéo que le media officer de l’équipe nationale du Bénin, Hugues Zinsou Zounon nous a envoyé, le technicien français a indiqué que «la première réflexion qui me vient à l’esprit, c’est que c’est un groupe homogène». Il a rappelé que «les quatre équipes étaient présentes à la dernière édition de la phase finale de la CAN». Et donc «c’est un groupe qui est relevé, qui est compact». Pour lui, la Rd Congo est l’équipe favorite dans ce groupe J.

Mais, il prévient que «ce sera un groupe serré» avec le Madagascar l’une des révélations de la dernière CAN comme le Bénin. Concernant la Tanzanie, Dussuyer estime que «c’est une équipe qui est en progression avec une star dans l’équipe, l’attaquant Samatta (Mbwana Aly)». En plus, «c’est une équipe qui s’est qualifiée pour la dernière CAN après 40 ans de diserte». Et c’est, selon Michel Dussuyer, «une équipe qui va créer des problèmes aux autres». Mais, il reste persuader que «chaque équipe pourra jouer pleinement sa chance».