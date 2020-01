La Confédération africaine du football (CAF) vient de procéder, ce mardi 21 janvier 2020 en Egypte, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Ecureuils du Bénin héritent d’un groupe J relevé et indécis. Michel Dussuyer et ses poulains savent à quoi s’en tenir pour les éliminatoires du mondial 2022. Rangés dans le pot 2, les Ecureuils du Bénin évitent des cadors comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire l’Egypte, le Nigéria et le champion d’Afrique en titre l’Algérie.

Le Bénin se retrouve dans le groupe J où il va jouer la Rd Congo, le Madagascar et la Tanzanie. Ce groupe semble ouvert avec quatre équipes qui peuvent bien se qualifier. Il est vraiment que la Rd Congo peine actuellement à refaire surface dans le gotha du football africain mais cette équipe reste un col de première classe dans ce groupe J.

Le football malgache a fait de progrès significatifs ces dernières années. Et la prestation de cette équipe des Barea à la dernière Coupe d’Afrique des nations, il serait illusoire de croire en faire une bouchée. Les Ecureuils sont prévenus, affronter ces deux équipes sera périlleux. Les retrouvailles entre les Ecureuils et les Taifas Stars, après le match amical du 12 novembre 2017 (1-1) risquent aussi de faire des étincelles. En clair le Bénin devra bien travailler et prendre chaque match avec beaucoup de sérieux si l’ambition est de passer, tout au moins ce second tour. Après le premier tour qualificatif, 40 équipes ont été reparties ce mardi dans 10 groupes de quatre équipes. Seuls les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le dernier tour qui va, donc regrouper 10 équipes. Après tirage, chacune de ces 10 équipes saura l’adversaire à jouer en matchs aller-retour pour se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022.

La composition des 10 groupes

Groupe A

Algérie

Burkina-Faso

Niger

Djibouti

Groupe B

Tunisie

Zambie

Mauritanie

Guinée-Equatoriale

Groupe C

Nigeria

Cape Vert

Centrafrique

Libéria

Groupe D

Cameroun

Côte-d’Ivoire

Mozambique

Malawi

Groupe E

Mali

Uganda

Kenya

Rwanda

Groupe F

Egypte

Gabon

Lybie

Angola

Groupe G

Ghana

Afrique du Sud

Zimbabwe

Ethiopie

Groupe H

Sénégal

Congo

Namibie

Togo

Groupe I

Maroc

Guinée

Guinée-Bissau

Soudan

Groupe J

RD Congo

Bénin

Madagascar

Tanzanie

Programme des rencontres

J1 : 5-13 Octobre 2020

J2 : 9-17 Novembre 2020

J3 et J4 : 22-30 Mars 2021

J5 : 30 Août-7 Septembre 2021

J6 : 4-12 Octobre 2021

Barrages aller-retour : 8-16 Novembre 2021