Une femme a récemment été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir vendu un robot ménager d’une valeur de 350 euros à trois acheteurs différents sans leur envoyer le produit. C’est hier mardi 14 janvier 2020 que le tribunal de Caen a prononcé cette condamnation sur une femme âgée de 40 ans, habitant aux alentours de Cahagnes, dans le département du Calvados. Le tribunal n’a ordonné aucun aménagement de peine. L’escroquerie a eu lieu sur le site français des petites annonces Le Bon Coin. Pour commettre son forfait, la vendeuse a fait usage d’un vrai compte qui a permis aux autorités de vite l’identifier.

Elle avait besoin d’argent

La femme mise en cause, qui avait déjà été condamnée pour vol et escroquerie, n’a pas voulu se présenter à l’audience. Elle a confié aux enquêteurs avoir eu « besoin d’argent » et a pensé, en faisant de fausses ventes sur Le Bon Coin, trouver une « solution facile pour renflouer ses comptes ». Deux victimes avaient déposé une plainte contre elle, il y a deux ans. L’instance juridique ayant statué sur ce cas a examiné un casier judiciaire qui contenait cinq mentions pour des arnaques du même genre. Le bureau du procureur a fait cas d’autres dossiers de la vendeuse en cours, qui pourraient impliquer au moins trente victimes au total.