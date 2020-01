12 ans de prison ferme ! C’est la peine dont a écopé ce jeune Marocain à Barcelone en Espagne. Le jeune homme et un complice mineur ont été condamnés pour s’en être pris violemment à un homosexuel avec pour intention de le lapider. Venant du Maroc, le jeune homme a voulu infliger à l’homosexuel le traitement réservé aux personnes ayant ce penchant dans les pays arabes. Les faits remontent en 2016.

Alors qu’ils passaient devant un bar gay, le Marocain et son complice ont aperçu l’homme qui embrassait un autre homme devant le bar. Discrètement, ils ont suivi l’homosexuel jusqu’à un endroit où il était vulnérable et ne pouvait bénéficier d’aucun secours. Ils l’ont alors attaqué à deux, le Marocain menaçant de la tuer par lapidation, comme au Maroc. Il a ainsi frappé l’homosexuel à la tête avec une grosse pierre, lui occasionnant un traumatisme crânien.

La peine confirmée

L’homme agressé a ensuite été méticuleusement soulagé de tout objet de valeur qu’il portait. Son portable, son argent et même ses papiers ont été volés par les deux indélicats qui ont ensuite pris la poudre d’escampette, le laissant gésir inanimé dans son sang. La victime ne doit la vie qu’aux passants qui lui ont porté secours. Il a donc pu s’en sortir avec un traumatisme crânien et d’autres blessures non moins graves.

En 2018, l’homme avait été condamné à 12 ans de prison par un tribunal de Barcelone. Il avait interjeté appel de cette condamnation auprès de la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC). Mais la TSJC n’a pu que confirmer la condamnation et l’homme devra donc purger toute sa peine de prison de 12 ans sans autre recours possible.