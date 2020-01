Comme on s’y attendait, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération camerounaise de football ont convenu de changer la période du déroulement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021. En visite au Cameroun dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, Ahmad Ahmad a tenu une réunion avec les membres de la Fédération camerounaise de football ce mercredi.

A l’issue de cette réunion, ils ont convenu de changer la période de déroulement de la CAN 2021 qu’accueille le Cameroun. Ainsi, la CAN 2021 va se jouer du 9 janvier au 6 février. Après l’innovation qui a vu la CAN 2019 se jouer en juin-juillet, la CAF fait un rétropédalage. Selon les raisons avancées, ce repositionnement de la période est motivé par le souci de s’adapter aux conditions météorologiques au Cameroun. En réalité, la période de juin à septembre sur toute l’étendue du territoire camerounais, correspond à la grande saison des pluies.

La nouvelle version de la Coupe du monde des clubs en a pour quelque chose

Mais, nul ne peut s’empêcher de dire que la CAF n’avait pas le choix. En effet, l’une des récentes réformes opérées par la FIFA fait qu’il y a une nouvelle version de la Coupe du monde des clubs. Et pour la première fois cette compétition va se jouer en juin-juillet 2021. Cette compétition concerne aussi certains joueurs africains qui se verront dans l’obligation de choisir entre la coupe du monde des clubs ou la CAN. Et donc, la CAF s’est vue dans l’obligation de décaler la grande messe du football africain.

Cette redéfinition de la période de déroulement de la CAN 2021 va tout de même, obliger le Cameroun à accélérer les travaux des stades et autres infrastructures qui vont servir dans le cadre de cette compétition. Selon certaines sources, le président de la CAF aurait fait, lundi dernier, la proposition au Premier ministre camerounais de co-organiser la CAN 2021 de football, avec l’un des pays voisins. Mais, cette proposition a été rejetée par le ministre. Il reste à savoir le sort qui est réservé aux prochaines éditions de la CAN.