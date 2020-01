Un drame s’est produit tout récemment dans la ville française de Rennes. En effet, une voiture de police a mortellement percuté deux jeunes gens dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les médias locaux, les victimes sont une jeune femme de 21 ans et un jeune homme de 23 ans. La jeune femme qui fut grièvement blessée, n’a malheureusement pas survécu à ses blessures, elle est morte ce jeudi matin. Le jeune homme fut aussi très sérieusement blessé mais son pronostic vital n’a pas été engagé.

D’après les dernières informations, la voiture de police responsable de l’accident appartient à la brigade Cynophile. Le terrible accident est survenu très tard dans la nuit au niveau d’un passage piéton, alors que les deux jeunes gens traversaient une rue au cœur du centre-ville, ils furent fauchés par la voiture de police qui a déboulé à vive allure.

Faire toute la lumière

Une enquête a été rapidement ouverte pour déterminer les causes de ce drame, le conducteur de la voiture de police fut soumis à une batterie de tests notamment des tests d’alcoolémie et de stupéfiants. Ces différents tests se sont révélé tous négatifs. La justice a demandé la collaboration des plus hauts responsables de la police pour élucider ce malheureux accident.