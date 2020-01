Il y a un an, en janvier, un manifestant « gilet jaune », au cours d’une escarmouche avec les forces de l’Ordre à Bordeaux recevait un projectile à la tête. Le manifestant, un pompier père de famille, suite à ce coup, était victime d’une commotion cérébrale avec hémorragies et se retrouvait hospitalisé pendant des jours dans un état comateux. L’altercation avait été filmée et diffusée sur la toile, les services de l’Inspection générale de la police française interpellée ; et ce lundi l’agent de police responsable du tir était mis en examen.

Bavure policière ou erreur technique ?

L’agent de police révélait la presse française aurait été, ce lundi, mis en examen pour « violences volontaires avec arme ayant entraîné une interruption de travail (ITT) de plus de 8 jours, par dépositaire de l’autorité publique ». Mais selon la défense de l’agent de police, la violence volontaire n’aurait pas lieu de cité puisque, le policier, « habilité » à user d’un LBD (Lanceur de balles de Défense), l’aurait fait dans le strict respect des règles et procédures. Et que le coup à la tête pourrait être le fait d’une « erreur technique », l’agent ayant déclaré avoir visé le torse avec son fusil LBD.

Le fait est, que cette nouvelle procédure judiciaire relançait en France le débat sur la pertinence de l’utilisation des LBD. En février, le Conseil D’état français avait jugé que l’usage du LBD-40 mm n’était sujet à aucune polémique et qu’il était à cause des «actes de violence et de destruction» observés lors des manifestations des «gilets jaunes» ; « particulièrement approprié ».

Pourtant selon des experts, Le LBD, possèderaient des spécificités qui en feraient une arme dangereuse voire « létale en deçà de 25 mètres ». D’une portée de 50 mètres, le LBD, pouvaient envoyer des projectiles à une vitesse de 92 m/s pour une puissance de 200 à 220 joules. Une puissance 2.5 fois supérieure à celle d’une balle de tennis servie à 200 km/h, qui elle ne délivrerait qu’une puissance de 90 joules.